Kocaeli'de 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.