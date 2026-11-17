Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kocaeli'de banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA