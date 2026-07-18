Kocaeli'de kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de 1 ton 160 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Gölcük, Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ton 160 kilogram açık kıyılmış tütün, 27 bin 400'ü doldurulmuş 51 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 24 bin 400 boş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.