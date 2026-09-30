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Kocaeli Darıca'da apartman dairesinde çıkan yangında 3 muhabbet kuşu öldü

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Kocaeli Darıca'da apartman dairesinde çıkan yangında 3 muhabbet kuşu öldü
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluşurken, evde bulunan 3 muhabbet kuşu öldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sırasöğütler Mahallesi 1654/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluşurken, evde bulunan 3 muhabbet kuşu öldü.

Kaynak: AA
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