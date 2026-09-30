Kocaeli Darıca'da apartman dairesinde çıkan yangında 3 muhabbet kuşu öldü

Kocaeli Darıca'da apartman dairesinde çıkan yangında 3 muhabbet kuşu öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar oluşurken, evde bulunan 3 muhabbet kuşu öldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sırasöğütler Mahallesi 1654/3 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluşurken, evde bulunan 3 muhabbet kuşu öldü.
Kaynak: AA