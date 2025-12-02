Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmaları vurguladı ve toplumsal dayanışma mesajı verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını bildirdi.

Ulaşımda erişilebilirlikten sosyal desteklere, spordan kültüre, bakım hizmetlerinden danışmanlığa birçok alanda çalıştıklarını aktaran Büyükakın, attıkları adımların "kimse yalnız kalmasın, kimse geride bırakılmasın" düsturuyla şekillendiğini kaydetti.

Büyükakın, bireylerin hayatını kolaylaştırmanın toplumun vicdanını yüceltmek olduğunu dile getirerek, bir engeli kaldırmanın gönüllere yeni bir yol açmak olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireylerin güven ve huzurla, özgürce yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını kaydeden Büyükakın, "Onların yaşam kalitesini artıran her hizmet, insanlık davamızın bir parçasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal bilinç, dayanışma ve empatiyi güçlendiren bir güne dönüşmesini diliyorum. Tüm engelli kardeşlerime, ailelerine ve fedakarca emek veren gönüllülerimize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
