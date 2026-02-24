Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rakka'da günlük 1000 kişilik iftar veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rakka'da günlük 1000 kişilik iftar veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan ayı boyunca Suriye'nin Rakka kentinde her gün 1000 kişilik iftar verilecek. Program, birlik ve kardeşlik ruhunu yaymayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin Rakka kentinde ramazan ayı dolayısıyla her gün 1000 kişilik iftar veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının manevi ikliminin farklı coğrafyalarda yaşatılması için Rakka'da iftar sofraları kuruluyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek programla birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun sınırların ötesine taşınması hedefleniyor.

Aynı zamanda "Hızır 41" mobil afet tırlarıyla 6 ülkenin 8 farklı bölgesine ramazanın bereketi ulaştırılıyor.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar

Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Nurullah Genç'in Ramazan etkinlik takvimi Demet Akalın'ın sözlerini akıllara getirdi

Demet Akalın görmesin
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor