Kocaeli Başiskele'de taşan dere mahalledeki köprüyü çökertti, bazı evleri su bastı

Kocaeli Başiskele'de taşan dere mahalledeki köprüyü çökertti, bazı evleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren aşırı yağışlar, Doğantepe Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Mekane Deresi'nin taşmasıyla derenin akış yönü değişti, mahalledeki bir köprü çöktü ve bazı evleri su bastı.
DERE TAŞTI, MAHALLEDEN GEÇEN KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren aşırı yağışlar Başiskele ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde de su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağışların ardından Mekane Deresi taştı. Taşkın nedeniyle derenin akış yönü değişirken, mahalledeki bir köprü çöktü. Taşkın nedeniyle bazı evleri su bastı.
Sude KALYONCUOĞLU/BAŞİSKELE (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı