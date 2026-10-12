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Kocaeli Başiskele'de 420 kg kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı

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Kocaeli Başiskele'de 420 kg kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı
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Kocaeli Başiskele'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 420 kilogram kıyılmış tütün, 56 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 196 bin makaron ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 420 kilogram kıyılmış tütün, 56 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş olmak üzere 196 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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