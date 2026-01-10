Kocaeli'deki Akçaray Tramvay Hattı 2025'te 19 milyon 33 bin 565 yolcu taşıdı

Kocaeli'deki Akçaray Tramvay Hattı, geçen yıl 19 milyon 33 bin 565 yolcuya hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent içi ulaşımda önemli bir role sahip olan hat, Kuruçeşme-Otogar, Kuruçeşme-Şehir Hastanesi ve geçen yıl hizmete alınan Alikahya Stadyum Hattı ile milyonlarca yolcunun ulaşımını sağladı.

Çift yönlü toplam 36 kilometrelik uzunluğa sahip hatta 2025 yılı boyunca günlük ortalama 53 bin yolcu taşındı. Tramvaylar, yıl içinde toplam 7 milyon 144 bin 378 kilometre yol kat etti.

Tamamı elektrikli sistemle çalışan hattın karbon salımının azaltılmasına katkı sunan tramvaylar, özel araç kullanımını azaltarak şehir içi trafiğin rahatlamasına yardımcı oldu.

Artan yolcu talebi doğrultusunda kapasite artırımı çalışmaları sürerken durakların genişletilerek kuplajlı (iki vagonlu) tramvayların bu yıl hizmete alınması planlanıyor.

Filoya eklenen 10 yeni tramvayın ardından 5 tramvayın daha alınmasıyla araç sayısının 33'e ulaşması hedefleniyor.