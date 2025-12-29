Haberler

Sakarya'da horoz dövüştüren 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza uygulandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen horoz dövüşü operasyonunda 34 kişiye toplam 100 bin 402 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri, hayvanları koruma kanununa muhalefet gerekçesiyle 25 dövüş horozu ele geçirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye 100 bin 402 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 25 Hint (dövüş) horuz ele geçirildi.

Operasyon sırasında olay yerinde bulunan 34 kişiye, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldı, toplam 100 bin 402 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
