Haberler

Sakarya'da Anneler Günü'nde çocuklar ve anneleri sahilde uçurtma uçurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen uçurtma şenliğine anneler, çocuklar ve aileler katıldı. Etkinlikte palyaço gösterileri ve çeşitli oyunlar yer aldı, katılımcılara çiçekler dağıtıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.

Kocaali Belediyesince ilçenin Karadeniz sahilinde gerçekleştirilen etkinliğe anneler, çocuklar ve aileler katıldı.

Palyaço gösterileri ve çeşitli oyunların yer aldığı şenliğe gelen annelere Anneler Günü dolayısıyla karanfil ve gül dağıtıldı.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, etkinliği ilçe sahilinde ailelerin keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Geçen yıl düzenlenen organizasyondan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Yüzücü, "Etkinliğimizi büyüterek devam ediyoruz. Bugünü seçmemizin özel bir nedeni de Anneler Günü olması. Annelerimize çiçeklerini dağıttık, Anneler Günü'nü kutladık. Çocuklarımızın da anne ve babalarıyla güzel vakit geçirmesi için uçurtmalar dağıttık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Hatun Ertürk ise güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız anneleriyle birlikte eğlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Yonca Çakmakçı da tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, çocuklara yönelik etkinlik dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Ak ise uçurtma uçururken çok eğlendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Davut Genç
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor