Koca koca evler kağıt gibi yıkılıp kum yığını haline geldi! Videoyu izleyen herkes aynı soruyu soruyor

Büyük bir yıkıma neden olan ve on binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremlerde binaların sağlamlığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Depremde ağır hasar alan binaların yıkıldığı anlara ilişkin görüntüleri izleyenler "Hiç mi çimento ve demir kullanmadınız?" sorusunu soramadan edemiyor.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden olarak çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dün akşam saatlerinde ise depremlerden en çok etkilenen Hatay, 6.4 ve 5.8 şiddetinde yeniden sarsıldı.

KAĞIT GİBİ YIKILDILAR

Deprem felaketinin ardından binaların sağlamlığı tartışmalara neden olurken, kağıt gibi yıkılan binaların videoları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"HİÇ Mİ ÇİMENTO YA DA DEMİR KULLANMADILAR"

Yıkılan binaların kolonlarının taşıma gücü olmaması, duvarların kağıt gibi katlanması ve adeta kum gibi dağılması "Hiç mi çimento ve demir kullanmadılar?" sorusunu akıllara getirdi.