Üye Girişi
Haberler

KMÜ'de yeşil kimya konferansı düzenlendi

KMÜ'de yeşil kimya konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle "Yeşil Kimya" konulu konferans düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle "Yeşil Kimya" konulu konferans düzenlendi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Şehit Ömer Halisdemir konferans salonundaki konferansta, içinde bulunulan çağda, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Geleneksel üretim yöntemlerinin yaşadığımız gezegene verdiği zararların farkına varan bilim dünyası, bu zararları en aza indirgemek için yenilikçi çözümler arayışına girdiğini ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

"İşte bu noktada, yeşil kimya yaklaşımı, kimya biliminde devrim niteliğinde bir anlayışı temsil etmektedir. Amaç, zararlı kimyasalların kullanımını azaltmak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerini teşvik etmektir. Üniversitemiz, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek genç araştırmacılara ve akademisyenlere bu alanda katkıda bulunmaları için gerekli ortamı sağlamaya devam etmektedir."

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak da TÜBA'nın bilime yön vermeye çalışan ve tüm bilimleri destekleyen bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "Yeşil Kimya, tehlikeli maddelerin kullanımını veya oluşumunu azaltan ve ortadan kaldıran kimyasal ürün ve süreçlerin tasarımıdır. Yeşil kimya, bir kimyasal ürünün tasarımı, üretimi, kullanımı ve nihai imhası da olmak üzere yaşam döngüsü boyunca geçerlidir." dedi.

Yeşil kimyanın atık önleme, atom ekonomisi, daha az tehlikeli kimyasal sentezler, daha güvenli kimyasalların kullanılması, enerji verimliliği için tasarım ve yenilenebilir hammaddelerin kullanımı gibi ilkeleri olduğunu aktaran Soylak'ın sunumu sonrası konferans, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Konferans

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı
Batman'da hapşırma nöbeti yaşayan kadın ne oldu, iyileşti mi? Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });