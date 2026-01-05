Hollanda Kraliyet Havayolları Klm Kötü Hava Koşulları Nedeniyle 124 Uçuşunu İptal Etti

LAHEY, 5 Ocak (Xinhua) -- Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle pazartesi günü başkent Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na gelecek ve bu havalimanından kalkacak 124 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Şirketin resmi internet sitesinden pazar günü yapılan açıklamada durumdan etkilenen yolcular için sonraki uygun uçuşlarda yeniden rezervasyon yapılacağı belirtildi. Soğuk hava koşulları nedeniyle havalimanı operasyonlarındaki aksaklıkların devam etmesi nedeniyle şirket cuma gününden bu yana yüzlerce uçuşu iptal etti.

Schiphol Havalimanı da kış şartlarının faaliyetlerini etkilemeye devam etmesi nedeniyle uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanabileceği konusunda yolcuları uyardı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü KNMI, ülke genelinde salı günü yerel saatle 17.00'ye kadar geçerli olmak üzere yollarda buzlanma ihtimaline karşı sarı hava uyarısı yayımladı. Ülkedeki soğuk hava ve buzlanmanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.