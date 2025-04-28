Klasik Müziğin Efsanesi Pinchas Zukerman İle Buluştu

İki Grammy ödülü, 100'ü aşkın albüm kaydı ve 50 yılı aşan sahne kariyeriyle klasik müziğin yaşayan efsanelerinden Pinchas Zukerman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Kusursuz tekniği, zengin tınısı ve derin yorum gücüyle tanınan usta sanatçı, keman ve viyola virtüözlüğünün yanı sıra orkestra şefliğindeki yetkinliğini de sergilediği konserde dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Usta sanatçı, Sinfonia Varsovia eşliğinde çıktığı ve Edward Elgar'ın "Serenad, mi minör Op. 20" eseriyle başladığı konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın genç yaşta bestelediği ve klasik üslubun tüm zarafetini taşıyan "Keman Konçertosu No. 5, La Majör KV 219" ve Felix Mendelssohn'un "Senfoni No. 4 İtalyan" adlı yapıtlarını yorumladı.

Kariyeri boyunca klasik müziğin birçok alanında iz bırakan ve eğitmen kimliğiyle de dünya çapında saygı gören Zukerman, 30 yılı aşkın süredir Manhattan School of Music'te kendi adını taşıyan performans programını yürütüyor.

Yehudi Menuhin'in 1984'teki davetiyle Polonya Oda Orkestrası'nın büyümesiyle kurulan Sinfonia Varsovia ise dünyanın prestijli konser salonlarında gerçekleştirdiği performanslarla uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Mozart, Ludwig van Beethoven ve Krzysztof Penderecki gibi önemli bestecilerin eserlerine getirdikleri titiz yorumlarla tanınan topluluk, bugüne kadar 4 binin üzerinde konser ve 300'den fazla albüm kaydı gerçekleştirdi.

Orkestra, Penderecki'nin uzun yıllar süren müzik direktörlüğü ve sanat yönetmenliği döneminde uluslararası bir repertuvarı başarıyla yorumladı.