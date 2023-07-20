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KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını törenle kutlandı

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- KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını törenle kutlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını törenle kutlandı.

- KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını törenle kutlandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını törenle kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı Cumhuriyet Kıbrıs Güncel Haberler

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