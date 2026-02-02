Haberler

YTB desteğiyle KKTC'de Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi başladı

YTB desteğiyle KKTC'de Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle KKTC'de düzenlenen 4. Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi, 25 lise öğrenciye Türk-İslam medeniyetinin tarihi şahsiyetlerini tanıtmayı ve bilim sevgisi aşılamayı hedefliyor. Öğrenciler, teorik ve pratik eğitimlerle bilimsel çalışmalar yapıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4. Deneysel Bilim Tarihi Atölyesi öğrencilerle buluştu.

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı tarafından düzenlenen ve YTB tarafından desteklenen projeye 25 lise öğrencisi katıldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalarda yer aldığı bu proje çerçevesinde tarihe damga vurmuş isimlerden alınan ilham ile gençlere bilim sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

Bu kapsamda öğrencilere Türk-İslam medeniyetinin tarihi şahsiyetleri öğretiliyor ve uygulamalı olarak bilimsel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Sabun yapımından tasarıma kadar farklı alanlarda uygulamalar da yapılan projede öğrenciler, teorik eğitimleri uygulamak için atölyelerde çalışıyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, öğrencilere El-Cezeri ve El-Zehravi gibi isimleri farklı aktivitelerle öğreneceklerini ifade etti.

Proje Koordinatörü Ersin Ertürk ise kadim medeniyetin birikimini öğrencilerle buluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Öğrenciler ise çeşitli etkinliklerle bilim ve tarihe dair pek çok bilgi öğrendiklerini ve eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi