KKTC'de 19 Mayıs Kutlamaları İçin Denizaltı ve Karakol Gemisi Ziyareti

KKTC'de 19 Mayıs Kutlamaları İçin Denizaltı ve Karakol Gemisi Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Doğanay denizaltısı ve TCG Karataş karakol gemisi, KKTC'de 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde halkın ziyaretine açılacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı ile karakol gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde limanlarda ziyarete açılacak.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay (S-351) ile TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi KKTC limanlarını ziyaret edecek.

Açıklamada, 19 Mayıs Pazartesi, TCG Doğanay (S-351) denizaltısının 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda, TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi'nin ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
19 Mayıs'ta 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak

Yarın 3 büyükşehirde toplu taşıma ücretsiz olacak
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.