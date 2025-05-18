KKTC'de 19 Mayıs Kutlamaları İçin Denizaltı ve Karakol Gemisi Ziyareti

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı ile karakol gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde limanlarda ziyarete açılacak.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay (S-351) ile TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi KKTC limanlarını ziyaret edecek.

Açıklamada, 19 Mayıs Pazartesi, TCG Doğanay (S-351) denizaltısının 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda, TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi'nin ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacağı duyuruldu.