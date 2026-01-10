Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'ı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı kabul ederek görüştü. Kabulde, Gazeteci Yavuz Donat da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
