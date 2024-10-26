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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Milli irademizin dayanağı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs iş birliğidir'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Milli irademizin dayanağı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs iş birliğidir'
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği Kamu Diplomasisi Akademisi programında konuşarak, Kıbrıs'ta 50 yıldır süregelen barış ortamının Türkiye ile iş birliği sayesinde sağlandığını vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Milli Türk Talebe Birliği'nin düzenlediği Kamu Diplomasisi Akademisi programında konuştu. Tatar, "Gazze'de katliamlar sürerken Kıbrıs'ta 1960'lı yıllarda benzer durumdayken 1974'ten bu yana 50 yıldır kimsenin burnu dahi kanamamıştır. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği milli irademizin dayanağı olmuştur" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen Kamu Diplomasisi Akademisi'ne konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı programda MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı da hazır bulundu.

"MİLLİ İRADEMİZİN DAYANAĞI OLMUŞTUR"

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze'de katliamlar sürerken Kıbrıs'ta 1960'lı yıllarda benzer durumdayken 1974'ten bu yana 50 yıldır kimsenin burnu dahi kanamamıştır. Hem Kuzey'de hem de Güney'de ciddi anlamda ekonomik gelişmelerle Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz'in en önemli adalarından biri olmuştur. Enerji zenginlikleri, hidro karbon zenginlikleri, güvenlik boyutuyla Mavi Vatan'daki hakkımız ve Türkiye'nin Savunma Sanayindeki başarılarıyla oradaki hakimiyetimiz, hava sahasındaki üstünlüğümüz var. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliği milli irademizin dayanağı olmuştur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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