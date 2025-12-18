Haberler

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarda bulundu

KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de temaslarda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliğini ziyaret ederek Vali Atilla Toros ile görüştü. Daha sonra Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Valiliğini ve Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatar, Vali Atilla Toros ile makamında bir araya geldi.

Tatar, programda misafirperverlikleri için Vali Toros'a teşekkür etti.

Toros da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, daha sonra Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla görüştü.

Ziyaretlerinde Tatar'a, KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title