KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler gözetiminde bir araya geldi. Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ara bölgede gerçekleşen Erhürman-Hristodulidis görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde, ara bölgede Misyon Şefi'nin konutundaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis'in basına açıklama yapmayacağı bildirildi.

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan BM, Erhürman ile Hristodulidis görüşmesinin olumlu bir atmosferde geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, liderler arasında güven artırıcı girişimlerde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı aktarılarak, "(Görüşmede) liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusuna yönelik kararlılığını ve bağlılığını memnuniyetle karşıladı. Onun, bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını yineledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
