Erhürman: Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamaya yönelik hamleler sonuçsuz kalır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" ile ilgili yaptığı açıklamalara destek vererek, " Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları başlıklarında, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz." dedi.

Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığında "Cumhurbaşkanlığında 200 Gün" başlığıyla düzenlediği basın toplantısında icraatlarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" konularında yaptığı "Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kast edilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur." şeklindeki açıklamasını değerlendiren Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki açıklaması çok yerindedir." diye konuştu.

Erhürman, diplomasiyi Kıbrıs Türk halkının lehine kullanmak üzere Antalya Diplomasi Forumu ve Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantılarına katıldıklarına dikkati çekerek, "Güvenlik, enerji, deniz yetki alanları başlıklarında, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlama, dışarıda bırakmaya yönelik hiçbir hamle sonuca ulaşamaz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesinde Türkiye ile devamlı istişare içinde olduklarını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs konusundaki çözüm iradesinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kıbrıs konusundaki müzakereleri sadece müzakere olsun diye yapmadıklarına işaret eden Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Kıbrıs ile görüşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.