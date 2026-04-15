KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa'nın Çayhan Düzü bölgesinde sükunetin hakim olduğunu belirterek, her zaman gerginlikten yana olmadıklarını vurguladı. Sorunun diplomasi ve diyalog ile çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükunet hakim olduğunu belirterek "Hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Çayhan Düzü'nde güvenlikle ilgili olmayan bir konudan kaynaklanan sorunun, siyasi makamlarca hızla çözüme kavuşturulmasının öneminin herkes tarafından daha iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız bilgiye göre, Çayhan Düzü bölgesinde bugün itibarıyla sükunet hakimdir ve iletişim ve diyalog devam etmektedir. Nitekim bu bilgi Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) tarafından yapılan açıklamayla da teyit edilmiştir. An itibarıyla güvenlik alanında yetkili tüm makamlarımızla tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığının sürece ilişkin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getireceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır."

Erhürman, gelişmelerle ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamalar ile medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman gerginlikten yana olmadık, olmayacağız. Güneyden yapılan açıklamalar ve medyada yer alan, gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlarda gerginliğin tırmandırılmasına yönelik bir çaba gözlemlenmesine karşın böyle bir çabaya ortak olmayacağımız bilinmelidir. Sorunlar soğukkanlılıkla, kararlılıkla, diyalog ve diplomasiyle çözülecektir."

Olay

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

Bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine KKTC güvenlik güçleri izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını Türk askerinin bölgeye geldiğini iddia eden haberler yayınladı.

BMBG bugün yaptığı yazılı açıklamada ise bölgede sükünetin hakim olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı