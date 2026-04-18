KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya' Da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki çalışmaları ele aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiğini belirtti. Erhürman, şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu'nda, Sn. İlham Aliyev ve değerli heyeti ile yararlı, verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Azerbaycan-KKTC ilişkilerini değerlendirdik ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki çalışmaları ele adık. Sn. Cumhurbaşkanı'na, bu yararlı görüşme ve destekleri için çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA
