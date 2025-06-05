KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

KKKA Şüphesiyle Tedavi Gören Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, yaşamını yitirdi. Kene sokması sonucu hastaneye kaldırılan Ağcabal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'a 10 gün önce kene yapıştı.

Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan Ağcabal, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ağcabal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
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