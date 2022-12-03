Kızının hastalığı sonucu hastalık ile tanışan Nihan Güleç: 40 kişiden birisi SMA taşıyıcısı

Kızının SMA hastası olması ile hayatı değişen Nihan Güleç, Haberler.com'a açıklamalarda bulundu. Güleç, 40 kişiden birinin SMA taşıyıcısı olduğunu ifade ederek, "Artık evlilik öncesi ve yeni doğan çocuklara testler yapılıyor. Farkındalık dediğimiz şeyin sürekli olması gerekiyor" dedi.

Kızının yolculuğuyla hayatı değişen Nihan Güleç, SMA'nın ne zaman ve nasıl hayatlarına girdiğini, kampanya sürecini ve farkındalık yaratmanın ne kadar önemli olduğunu Haberler.com'a anlattı.

"FARKINDALIK SÜREKLİ OLMASI GEREKİYOR"

Güleç, Türkiye'de SMA taşıyıcılığının çok fazla olduğunu belirterek, farkındalığın önemine dikkat çekti. Güleç "SMA taşıyıcılığının belirlenmesi için artık evlilik öncesi ve yeni doğan çocuklara testler yapılıyor. Farkındalık dediğimiz şeyin sürekli olması gerekiyor" dedi.

"HERKESE SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Güleç konuşmasının devamında "Umarım artık aileler bilinçli olmaya devam eder. Ben etrafımdaki herkese söylemeye devam ediyorum" açıklamalarında bulunarak SMA hastalığı için farkında olmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.