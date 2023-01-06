Kızının, 'Baba' feryadı hafızalara kazındı! Öldürülen Sinan Ateş nasıl bir baba olduğunu katıldığı programda anlatmış

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Youtube'da katıldığı eski bir programın görüntüleri ortaya çıktı. Kızının, cenazesinde "Baba" diye feryat yaktığı Sinan Ateş, iki kızıyla olan ilişkisini anlatmıştı. Sosyal bir baba olduğunu söyleyen Ateş, "İyi bir baba olduğumu düşünüyorum. Kızlarımla genelde beraber kitap okuruz. Satranç oynarız, at binmeye gideriz, yüzeriz. Beraber güzel vakit geçiririz kızlarımla." demişti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet soruşturması kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, Ateş'in cenazesinde kızının yaktığı feryat yürekleri dağlamıştı.

"BABA" FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Ateş'in kızı, babasının tabutunun arkasından, "Baba" diye ağlaması herkesi derinden etkilemişti. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Sinan Ateş Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde katıldığı Youtube yayınında nasıl bir baba olduğunu anlatmıştı.

"İYİ BİR BABA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Ateş şunları söylemişti: "İyi bir baba olduğumu düşünüyorum. Kızlarımla genelde beraber kitap okuruz, satranç oynarız, at binmeye gideriz, yüzeriz. Beraber güzel vakit geçiririz kızlarımla. İki kızım var. Bengisu ve Banu Çiçek. Oyunlar oynuyoruz. Puzzle yapıyoruz birlikte. Resim çiziyoruz. Dediğim gibi sosyal bir baba olduğumu düşünüyorum. Çocuklarımla yakın ilgili olduğumu düşünüyorum."

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.