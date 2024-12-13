Üye Girişi
Haberler
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

Kızıltepe Tarım Fakültesi Öğrencilerinden Hububat Ticaret Merkezi Ziyareti

Kızıltepe Tarım Fakültesi Öğrencilerinden Hububat Ticaret Merkezi Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri, Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, kariyer planlaması ve bölgesel tarım sorunları hakkında bilgi aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Hububatçılar ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter Müzayede Salonunda gerçekleşen toplantıda kariyer planlaması kapsamında öğrencilere sunum yaptı.

Toplantıda bölgesel tarımın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantının ardından Öter, öğrencilere Hububat Ticaret Merkezine ait ticaret ofisleri, depo alanları ve komplekste yer alan diğer bölümleri gezdirdi.

MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, Öter'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Kızıltepe MYO Müdürü Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Enver Kendal, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüsnü Aktaş ve MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülte Sekreteri Mehmet Aydoğan da yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
img

Kenan, Arda Turan'ın rekorunu tarihe gömecek
img

Her ilde yeni bir mahalle kurulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
'Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum'
"Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum"
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
Sednaya hakkında daha önce dinlediklerinizi unutun
Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 14-15 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 87. bölüm tek parça full HD bölüm izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 87. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 695. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 14-15 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 14-15 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 14-15 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! Arka Sokaklar 694. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Aralık Kağıthane, Güngören, Beyoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.