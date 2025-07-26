Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kenan Kösen Camisi'nde düzenlenen Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle ve hocalarla bir araya geldi.
Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, Kızıltepe Müftülüğünce Kenan Kösen Camisi'nde Kur'an kursunu ziyaret ederek kurs hakkında bilgi aldı.
Şahin, kurs hocaları ve öğrencilerle sohbet etti.
Ziyarette Şahin'e, ilçe müftüsü Abdullah Erdoğan eşlik etti.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel