Mardin'de TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi havaalanı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 ABP 797 plakalı TIR ile 34 EP 0047 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı