Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 16 BCU 267 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
