Kızıltepe'de Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasındaki tartışma sopalı kavgaya dönüştü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş etti.

Kavgada, Şirin D (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şirin D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

