Kızıltepe'de Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş etti.

Kavgada, Şirin D (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şirin D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.