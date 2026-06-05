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Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ersoylu Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve M.A.S'nin (32) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ersoylu Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve M.A.S. (32) yaralanmıştı. Yaralılardan M.A.S, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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