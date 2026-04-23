Haberler

Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğünden dönen grup ile yoldan geçenler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 20 yaşındaki Muhammed Angay yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Angay (20) hayatını kaybetti, R.A. (26) ve S.A. (29) ise yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkarak evlerine giden grup ile kamyonetle yoldan geçenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Muhammed Angay ile R.A. ve S.A. yaralandı. Kamyonettekiler olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammed Angay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan R.A. Kızıltepe Devlet Hastanesi, S.A. ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Muhammed Angay'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olaydan sonra kamyonetle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

