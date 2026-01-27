Haberler

Mardin'de hastane önündeki silahlı kavgada ölen kişi toprağa verildi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 56 yaşındaki Suud Çeçen hayatını kaybetti. Olayda dört kişi yaralandı ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Suud Çeçen'in (56) cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Suud Çeçen, A.Ç. (54), S.Ç. (24), D.Ç. (52) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suud Çeten, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Suud Çeçen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak kırsal Elmalı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
