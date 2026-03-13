Mardin'de çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Elbeyli Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PIB 241 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar