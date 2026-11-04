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Kızıltepe'de semt pazarında çürük 500 kilogram meyve ve sebze imha edildi

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Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarı alanında kurulan semt pazarında denetim yaptı. Denetimde tüketime uygun olmadığı belirlenen 500 kilogram meyve ve sebzeye el konuldu; ürünler tutanak düzenlenerek mevzuata uygun şekilde imha edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde semt pazarında yapılan denetimlerde çürük olduğu tespit edilen 500 kilogram meyve ve sebze imha edildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarı alanında kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, tüketim için uygun olmadığı belirlenen meyve ve sebzeler tespit edildi. Ekipler, çürük olduğu belirlenen 500 kilogram meyve ve sebzeye el koydu. Ürünlerle ilgili tutanak düzenleyen zabıta ekipleri, meyve ve sebzeleri belediyeye ait araca yükleyerek mevzuata uygun şekilde imha etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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