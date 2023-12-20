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Kızıltepe'de mısır tarlasında çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı

20 Aralık 2023 19:15 Güncelleme: 19:16 Abone Ol

Kızıltepe ilçesine bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde mısır tarlasında çıkan yangında, tarlada çalışan bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.