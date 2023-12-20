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Kızıltepe'de mısır tarlasında çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Kızıltepe ilçesine bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde mısır tarlasında çıkan yangında, tarlada çalışan bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan kişi, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında çıkan yangından etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Bağrıbütün Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle mısır tarlasında yangın çıktı.

Yangında tarlada çalışan S.A. (38) yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kızıltepe Devlet Hastanesi Olay Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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