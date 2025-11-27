Kızıltepe'de Kuyumcu Kavgası: Bir Ölü, İki Yaralı

HASTANEDE ÖLDÜ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kuyumcu esnaf arasında çıkıp, büyüyen tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada Ulaş Delener (45), Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişiden Ulaş Delener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Delener'in cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şirin D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),