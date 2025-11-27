Kızıltepe'de Kuyumcu Kavgası: Bir Ölü, İki Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan silahlı kavgada Ulaş Delener hayatını kaybederken, hayati tehlike yaşayan bir diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kuyumcu esnaf arasında çıkıp, büyüyen tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada Ulaş Delener (45), Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişiden Ulaş Delener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Delener'in cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şirin D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel