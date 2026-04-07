2 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek, 4 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir binada çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki 2 katlı binada, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalanları itfaiye aracının merdivenleriyle kurtararak, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Nalan Ö. (34), Cihan Ö. (30), Selahattin Ö. (8) ve Masal Ö. (1), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
