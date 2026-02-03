Haberler

MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinde atıksu ana hat döşeme çalışmalarına başlayacak. Çalışmalar, artan nüfus ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Kızıltepe ilçesinde atıksu ana hat döşeme çalışması başlatılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, genelinde içme suyu ve atık su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni yatırımları hayata geçirirken, yıllardır devam eden sorunların çözümü için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar, Yeni Mahalle ve Tepebaşı Mahallelerinde artan nüfusa paralel olarak atıksu tahliyesinin daha sağlıklı yapılması, altyapı sistemlerinde oluşan yoğunluğun azaltılması ve ekonomik ömrünü dolduran hatların yenilenmesi amacıyla atıksu ana hat döşeme çalışmalarına başlanıyor.

Altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik ve yaya güvenliğini sağlamak için 339, 349, 550 ve 551. sokaklarda çalışmalar etap etap yürütülecek.

Bu nedenle söz konusu güzergahlarda 4 Şubat'tan itibaren trafik akışı kademeli olarak sağlanacak.

Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergah olarak 328, 341. ve 549. sokakları, çalışmaların durumuna göre kullanabilecek.

Döşeme çalışmalarının gerçekleştirileceği güzergahlarda araç parkı yapılmaması, çalışmaların daha hızlı ilerlemesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

