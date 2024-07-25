Üye Girişi
Haberler

Kızılot'ta Caretta Carettaların Yumurta Bırakması Kırmızı Işıkla Kaydedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kırmızı ışık kullanılarak kaydedildi. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri, deniz kaplumbağalarının göç yolları ve beslenme alanları hakkında bilimsel veriler toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteği ile TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle deniz kaplumbağalarının göç yolları, beslenme ve kışlama alanları hakkında bilimsel veriler toplanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında, Manavgat ilçesindeki 16 kilometrelik Kızılot kumsalında yürütülen çalışmayla bölgede ilk kez sezonun ortasında yuva sayısı 2 bine ulaştı.

Yürütücülüğünü Dernek Başkanı Ali Fuat Canbolat'ın, koordinatörlüğünü ise Fatih Polat'ın üstlendiği proje kapsamında bölgede, önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve Fatih Polat, Kızılot bölgesinde caretta carettaların yuvalama alanını özel ekipmanlarla kırmızı ışık yardımıyla görüntüledi.

Denizden gelen kaplumbağaların, kumsalı kazarak yaptıkları yuvalara yumurta bırakması ve caretta carettanın yeniden denizle buluşması kayıt altına alındı. Kaplumbağalardan bazılarının şezlongların altını kazmasına rağmen yumurta bırakamadan denize gittiği dikkati çekti.

Kaplumbağalar beyaz ışıkta panikleyerek geri gittiği için video ve fotoğraflar, su altı fenerine kırmızı filtre takılarak, özel aparatlar yardımıyla deniz kaplumbağalarının hissetmediği kırmızı ışık altında çekildi.

"Her bin bireyden ikisi yaşamda kalabiliyor"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının insan kaynaklı baskılara maruz kaldığını söyledi.

Kaplumbağaların doğdukları kumsallardan denizle buluştuğunu anlatan Ceylan, şöyle devam etti:

"Her bin bireyden ikisi yaşamda kalabiliyor. O ergin bireye ulaştığında tekrar buralara, doğduğu yere yumurta bırakmaya geliyor. Öyle bir olaya tanık olduk ki birçok kaplumbağa geldi, şezlongların altına yumurta bırakmaya kalktılar. Sonra kazmaya başladıkları anda bırakıp geri gittiler. Aslında onlar o şezlongların altında doğmuş, orası onların doğum yeriydi. Artık maalesef oralar, onların kontrolünde değil."

Yuva sayısında rekor kırıldı

Proje koordinatörü biyolog Fatih Polat da 2021'de başladıkları projede dördüncü sezona ulaştıklarını, 2023'te 1700 olan yuva sayısının bu yıl sezon artasında olmasına rağmen rekor artışla 2 bine çıktığını vurguladı.

Afrika tarafında çok fazla kıyı habitatı olmasının ve iklim değişikliğiyle kıyılarda su sıcaklığının artmasının, kaplumbağaların Türkiye kıyılarına göç etmesine neden olduğunu dile getiren Polat, "Bu da bizim kumsallarımızda yuva sayısının artmasına vesile oldu. Caretta carettaların dışında 20'ye yakın yeşil deniz kaplumbağası tespit ettik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaplumbağa Antalya Kızılot Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title