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Kızılören'de Aşevinin Açılışı Duayla Gerçekleşti

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Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek bir aşevinin açılışı yapıldı. Kaymakam Bilal Çitil, hayırseverlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde aşevinin açılışı yapıldı.

Kızılören Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan aşevi, dualarla hizmete başladı.

İlçe Kaymakamı Bilal Çitil, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek aşevinin açılmasında destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Açılışa Çitil'in yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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