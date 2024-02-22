Kızılırmak ilçesinde traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı eğitimi düzenlendi
2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Kızılırmak ilçesinde düzenlenen programda traktör sürücülerine reflektörün önemi anlatıldı ve traktör römorklarına reflektör takıldı.
Kızılırmak ilçesinde traktör sürücülerine yönelik "güvenli traktör kullanımı eğitimi" düzenlendi.
2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında ilçe pazar alanında düzenlenen programda traktör sürücülerine reflektörün önemi anlatıldı.
Kaymakam Abdurrahim Tomakin'in de katılımıyla düzenlenen programda, traktör römorklarına reflektör takıldı.