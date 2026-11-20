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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), otonom silahların kullanımının doğurduğu risklere dikkati çekerek, ülkeleri güç kullanımı üzerinde anlamlı insan denetimini korumak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

ICRC, Cenevre'de devam eden Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Silahlı çatışmalarda sivillerin şiddetin en büyük yükünü taşımaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şehirlerin yerle bir edildiği, hastanelerin yıkıldığı ve hastaların öldürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, "Hem savaş kurallarına uyma kriziyle hem de kolektif vicdan kriziyle karşı karşıyayız. Bugün oluşturulan emsaller yıllarca unutulmayacak." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası insancıl hukukun, savaş araç ve yöntemlerinin seçiminin sınırsız olmadığını açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin en kabul edilemez konvansiyonel silahlara yönelik özel yasaklar ve kısıtlamalar yoluyla savaşın yıkımını sınırlamak amacıyla oluşturulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Ülkeler, Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin hem eski hem de yeni konvansiyonel silahların oluşturduğu insani zorluklara çözüm üretebilme ve bunları ele alabilme yeteneğini koruduğunu göstermeli. Otonom silahlar alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları hızla ilerliyor ve bu tür silahların askeri kullanımı giderek yaygınlaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Otonom silahların geliştirilmesi ve kullanımının halihazırda uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlendiğine ve bunların oluşturduğu tehlikelere dikkatin çekildiği açıklamada, "Ancak bu silahlar aynı zamanda belirli insani, etik, hukuki, yayılma, barış ve güvenlik endişelerini de gündeme getiriyor. Ülkelerin, güç kullanımında anlamlı insan kontrolünü korumak için şimdi harekete geçmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkelerin yaklaşık 13 yıldır riskleri anlamak ve gerekli sınırları belirlemek için askeri, teknik, hukuki ve insani uzmanlarla birlikte bu konuları Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi kapsamında incelediğine de değinildi.

128 taraf devletin bulunduğu Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin Gözden Geçirme Konferansı her 5 yılda bir yapılıyor.

16 Kasım'da başlayan konferans bugün sona erecek.

Kaynak: AA