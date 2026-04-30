Kızılhaç, İran'a yönelik yeni saldırıların bölgedeki siviller için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının hem İran hem de bölgedeki siviller için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

Spoljaric, İran ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, başkent Tahran'daki temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bakanlık temsilcileri ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Saldırıların yeniden başlamasının, İran ve bölgedeki siviller için yıkıcı sonuçları olacağına işaret eden Spoljaric, "(ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasından sonra) 6 hafta devam eden çatışmalar, İran'ı ve daha geniş Orta Doğu'yu, siviller ve hayatta kalmak için güvendikleri altyapı için yıkıcı olduğu kanıtlanmış savaş modellerine sürükledi. Bu yoğunlukta ve ölçekte bir çatışmaya geri dönüş, milyonlarca insan için felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.

Spoljaric, ABD ile İran arasındaki ateşkesin, insani yardımı artırmak için fırsat penceresini genişlettiğine değinerek, bu fırsatın, bölgedeki çatışmalardan etkilenen milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilmesini umduklarını vurguladı.

Son haftalarda ICRC'nin İran'a ek personel gönderdiğini aktaran Spoljaric, ihtiyaç sahibi sivillere yardım etmek için yardım malzemeleri ve tıbbi malzeme teslim ettiklerini ve daha fazlasının da yolda olduğunu kaydetti.

Spoljaric, "Milyonlarca insanın hayatı, uluslararası insani hukuka saygı gösterme ve sivillerin korunmasını sağlama yönündeki siyasi iradeye bağlı. Kalıcı bir ateşkes ve ardından siyasi bir çözüm, savaşta insanlığı savunmak ve gerilimi azaltmaya yönelik kolektif bir taahhütle başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.