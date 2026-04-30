Kızılhaç, İran'a yönelik yeni saldırıların bölgedeki siviller için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının hem İran hem de bölgedeki siviller için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

Spoljaric, İran ziyaretine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, başkent Tahran'daki temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bakanlık temsilcileri ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Saldırıların yeniden başlamasının, İran ve bölgedeki siviller için yıkıcı sonuçları olacağına işaret eden Spoljaric, "(ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasından sonra) 6 hafta devam eden çatışmalar, İran'ı ve daha geniş Orta Doğu'yu, siviller ve hayatta kalmak için güvendikleri altyapı için yıkıcı olduğu kanıtlanmış savaş modellerine sürükledi. Bu yoğunlukta ve ölçekte bir çatışmaya geri dönüş, milyonlarca insan için felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.

Spoljaric, ABD ile İran arasındaki ateşkesin, insani yardımı artırmak için fırsat penceresini genişlettiğine değinerek, bu fırsatın, bölgedeki çatışmalardan etkilenen milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilmesini umduklarını vurguladı.

Son haftalarda ICRC'nin İran'a ek personel gönderdiğini aktaran Spoljaric, ihtiyaç sahibi sivillere yardım etmek için yardım malzemeleri ve tıbbi malzeme teslim ettiklerini ve daha fazlasının da yolda olduğunu kaydetti.

Spoljaric, "Milyonlarca insanın hayatı, uluslararası insani hukuka saygı gösterme ve sivillerin korunmasını sağlama yönündeki siyasi iradeye bağlı. Kalıcı bir ateşkes ve ardından siyasi bir çözüm, savaşta insanlığı savunmak ve gerilimi azaltmaya yönelik kolektif bir taahhütle başlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Tatilden dönen kiracı, ev sahibi yüzünden sokakta kaldı