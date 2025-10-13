Kızılhaç, Hamas ve İsrail arasında esir takasını gerçekleştirdi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, 20 İsrailli ve 1809 Filistinli esirin takasına yardımcı olduğunu açıkladı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, "20 İsrailli esirin güvenli şekilde İsrail makamlarına teslimine yardımcı olduk. İsrail'in serbest bıraktığı 1968 Filistinli tutukludan 1809'unun da güvenli şekilde Gazze ve Batı Şeria'ya dönüşüne yardımcı olduk." ifadelerine yer verildi.

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında, Kızılhaç'ın "Gazze'de bulunan 4 İsrailli esirin naaşlarını İsrail makamlarına teslim ettiği" belirtildi.

Kızılhaç Sözcüsü Hişam Mihna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin serbest bırakılma sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Mihna, "Önceliğimiz, esirlerin ve tutukluların güvenli ve onurlu bir şekilde gelmesini sağlamak. Bu süreçte, acil tıbbi müdahalelerde bulunmak üzere sağlık ekiplerimiz de hazır bulundu." dedi.

Serbest bırakılma sürecinde taraflarla görüşmeler yapıldığını belirten Mihna, esir takasının tarafların talebiyle ve koordinasyonuyla yapıldığını aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.