Kızılhaç, Gazze'den 2 İsrailli Eşirin Cesedini Teslim Aldı

Kızılhaç, Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldı. İki cesedin daha teslim alınacağı bilgisini paylaşan İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas'ın anlaşmayı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Kızılhaç'ın Gazze Şeridi'nden 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı, ikisini daha teslim alacağı bildirildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kızılhaç'ın Gazze'den 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını belirtti.

Adraee, iki cesedin daha teslim alınacağı bilgisini vererek Kızılhaç ekibinin Gazze'deki İsrail güçlerine ulaşmak üzere yolda olduklarını kaydetti.

Sözcü Adraee, Hamas Hareketi'nin anlaşmayı uygulaması ve tüm cenazelerin verilmesi için istenilen gayreti göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
