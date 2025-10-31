Haberler

Kızılhaç Başkanı'ndan Sudan İçin İnsani Kriz Uyarısı

Güncelleme:
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Sudan'daki çatışmaların sona ermesi ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu. Sivillerin maruz kaldığı vahşet ve insani durum hakkında endişelerini dile getirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, dünya liderlerine, Sudan'daki "katliamı durdurmak ve çatışmanın taraflarının savaş kurallarına geri dönmesini sağlamak için siyasi cesaret gösterme" çağrısında bulundu.

Egger, Sudan'ın Faşir kenti ile diğer bölgelerinde devam eden çatışmalar ve insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da savaş kurallarının korkunç ihlallerine tanık olduklarını ve bunun savunulamayacağını belirten Egger, "Hiçbir hasta hastanede öldürülmemeli ve hiçbir sivil evinden kaçmaya çalışırken vurulmamalıdır. Bu korkunç saldırılar durdurulmalı ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Egger, Sudan'daki siviller akıl almaz bir dehşete maruz kalırken dünyanın buna göz yumduğunu, çatışmanın taraflarını uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye defalarca çağırdıklarını ancak bu hukukun cezasız bir şekilde ihlal edilmeye devam edildiğini belirtti.

Sudan'da sivillerin vahşi saldırılara, yaygın cinsel şiddete ve temel hizmetlerin kasıtlı olarak yok edilmesine maruz kaldığını vurgulayan Egger, şunları ifade etti:

"Bir zamanlar hayat kurtarmaya adanmış tesisler ölüm ve yıkım sahnelerine dönüştü. İnsani yardım ve sağlık personeline yönelik saldırıların durdurulmasını talep ediyoruz. Ancak daha bu hafta Kuzey Kurdufan'da Sudan Kızılay'ından 5 meslektaşımız öldürüldü. Liderler artık katliamı durdurmak ve çatışmanın taraflarının savaş kurallarına geri dönmesini sağlamak için siyasi cesaret göstermeli."

Egger, tüm ülkelerin her zaman uluslararası insancıl hukuku uygulama yükümlülüğüne sahip olduğunu vurguladı.

"Sudan'daki hayatlar artık bu vahşeti durdurmak için güçlü ve kararlı adımlara bağlı." ifadesini kullanan Egger, sivillerin güvenlik ve onurlarının ellerinden alınmasına, onları korumayı amaçlayan savaş kurallarının çiğnenmesine dünyanın seyirci kalamayacağını kaydetti.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolarda görülmüştü.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
500
